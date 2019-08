Cristiano y Messi en modo 'mejores amigos': ¡hay invitación a cenar!

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi fueron los protagonistas en la premiación de la UEFA a los mejores jugadores de la última temporada.

Aunque la cita era para el sorteo de los grupos de la nueva edición de la Champions y la elección del mejor jugador de la temporada en Europa, fueron los estelares jugadores quienes se robaron el show.



"Era linda la rivalidad cuando estuvo en el Madrid, ahora está en un gran equipo y lo vemos desde España", dijo Messi, cuando le preguntaron si extrañaba al portugués.



"Somos dos futbolistas que comparten este escenario por 15 años, los mismos, y eso no es fácil", dijo Cristiano.



Y entonces, el más divertido momento del cruce: "Tenemos buena relación, no hemos tenido una cena todavía pero espero que sea pronto... En España, teníamos esa batalla, él me ayudó y yo le ayudé a crecer y esta rivalidad hace historia en el fútbol", añadió el portugués.





🐐 🐐 🐐 #ChampionsxFOX Mientras muchos se pelean de quién es mejor, Messi y Cristiano Ronaldo sólo tienen palabras de admiración.



Imperdible las confesiones de ambos jugadores que han convivido en la ceremonia



"Tenemos una buena relación"



"Espero tener una cena pronto" pic.twitter.com/Ea3cHw14N6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 29, 2019

Messi ganó el premio a mejor delantero de la temporada y Van Dijk fue el mejor jugador del continente, pero muchos se quedaron con esta conversación entre dos nuevos mejores amigos.