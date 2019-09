Insólita declaración del capitán del Lokomotiv sobre el Atlético

El croata Vedran Córluka, capitán del Lokomotiv Moscú, aseguró hoy que "el más peligroso" del Atlético de Madrid, es su técnico, el argentino Diego Simeone. "El más peligroso es Simeone. Dirige al equipo con una gran pasión, al igual que nuestro entrenador", dijo Córluka en rueda de prensa en víspera del partido de Liga de Campeones ante el equipo español.

También consideró que la fuerza del Atlético radica en que es un "equipo fuerte" y "no en un futbolista en concreto", aunque no dejó de destacar al portugués Joao Félix, la estrella colchonera. "Por supuesto, Félix es un futbolista gran calidad, rápido y con talento. Está claro que contra él no será fácil.



Pero si jugamos juntos y nos ayudamos unos a otros, creo que no tendremos problemas", apuntó. Córluka, que fue suplente en el Mundial de Rusia, recuerda muy bien el (1-5) encajado ante el Atlético hace un año y medio en la vuelta de los octavos de final de la Liga Europa.



"Lo recuerdo. El Atlético nos ganó bien. Pero ese partido fue hace mucho. Nosotros tenemos otra plantilla y nuestro rival también. Intentaremos evitar los errores que tuvimos en aquel partido. Creo que esta vez competiremos mucho mejor", apuntó. Prometió que jugarán "sin miedo", aunque el rival sea "uno de los líderes de la liga española".