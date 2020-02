Ospina y Messi, cara a cara: así fue su único duelo en Champions

David Ospina tiene un reto particular este martes, en el partido entre napoli y FC Barcelona por los octavos de final de la Champions League.

El colombiano se encontrará con su fantasma particular, el argentino Lionel Messi, con quien ha coincidido una sola vez en el torneo europeo, pero siete veces en duelos de selecciones.



En su único duelo, el 16 de marzo de 2016, el mano mano entre el atacante y el portero fue de antología, más allá de la victoria de los catalanes en el Camp Nou por 3-1.



Y es que luchó el 10 para vencer la resistencia de Ospina: aguantaría el primer remate el arquero en un mano a mano espectacular, a puro reflejo; fallaría de nuevo en un servicio de Neymar y una tercera vez en un remate demasiado alto, tratando de aprovechar que Ospina no es particularmente alto. Hasta que al minuto 88 por fin encontró el zurdo el camino a gol, y no quiso que fuera de cualquier manera: un balón que se le quedó unos metros atrás a Neymar le quedó casi a los pies y ante la salida el antioqueño lo bañó. Golazo.



Antes Neymar y Luis Suárez habían hecho de las suyas para asegurar la victoria que dejó en el camino al Arsenal y al luchador Ospina.





Ospina vs Messi

En donde sí coincidieron varias veces Ospina y Messi fue con sus respectivas selecciones nacionales. Y allí los recuerdos son dulces para el portero, más allá de los resultados. Es cierto que Messi celebró cuatro veces en sus 7 duelos contra los colombianos, ratificando su paternidad (hubo 2 empates y solo 1 triunfo tricolor). Pero tampoco ha resultado tan sencillo.



La imagen que más debe recordar Ospina es la de Messi aplaudiéndolo, en aquel duelo por la Copa América de 2015, cuando en 90 minutos lo intentó vencer por todos los medios, rematando desde todas las esquinas, de media distancia, como fuera, sin éxito. Ganarían los argentinos en la definición por penaltis, es verdad, pero aquel mano a mano es un recuerdo imborrable para el antioqueño, quien este martes, en un nuevo encuentro con su verdugo, espera dar la gran sorpresa.