Picante y con furia: no fue inscrito y arremetió contra el club

Emre Can, jugador de Juventus y de Alemania, no fue inscrito por el club para jugar la Champions League y arremetió con todo contra el entrenador y el equipo.



El futbolista alemán trató de deshonesto a Sarri y contó que era una de las promesas para quedarse en el conjunto de Turín, que empieza nuevamente otra Champions League.

"Estoy sorprendido y enfadado, no me han dado ninguna explicación. El club me prometió una cosa hace una semana y fue el técnico quien me dijo ayer por teléfono que no contaba conmigo. El míster no fue sincero conmigo. De haberlo sabido, no jugaría más en la Juventus", contó el jugador.



Por otro lado, el futbolista iba a salir del equipo pero, según él, le dijeron que se quedara para jugar Champions League y esa fue la razón de seguir en Juventus.



"La situación me genera rabia y desilusión. Quiero jugar la Champions, era la premisa para continuar en el club", finalizó.