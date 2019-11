Cerezo lanza mensaje a la afición del Barcelona sobre Griezmann

El Atlético de Madrid se encuentra en la ciudad alemana de Colonia, donde este miércoles enfrentará al Bayer Leverkusen, por la fase de grupos de la Champions League. Allí, el presidente del club colchonero Enrique Cerezo fue abordado por los periodistas españoles que acompañan la delegación rojiblanca y no podía faltar la pregunta sobre el francés Antoine Griezmann, quien salió de mala manera del club para irse al Barcelona, donde hoy no la pasa nada bien.

“Siempre he dicho lo mismo cuando me preguntan por él (Griezmann) y te lo vuelvo a repetir: lo que me gustaría, y a todos nosotros, es que a Griezmann le traten tan bien en el Barcelona como le hemos tratado aquí”, dijo Cerezo quien siempre ha resaltado que siempre ha destacado que le dolió la forma como el francés se fue al Barcelona, con el que negoció incluso teniendo contrato vigente con el Atlético.

🎧 Enrique Cerezo: “Me gustaría que a Griezmann le tratasen en el Barcelona como le hemos tratado nosotros aquí” https://t.co/LnrcMY9AfB — Tiempo de Juego (@tjcope) November 6, 2019



Griezmann atraviesa un momento difícil con el Barcelona pues aún no encuentra su lugar en el club azulgrana. No ha despuntado en materia de goles y tampoco en el juego colectivo. Además, no existe química entre él y Lionel Messi, lo que se ha notado no solo en los entrenamientos, sino en los partidos, como ocurrió este martes, en el empate contra el Slavia.

