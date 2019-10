Otro día de soledad para Falcao en Galatasaray: cayó 0-1 contra PSG

Galatasaray cayó 0-1 contra PSG en su segunda salida en Champions League y, aunque Falcao fue titular, es poco lo que se puede decir de su juego.



El colombiano de nuevo lució totalmente desconectado de su circuito atacante y apenas dispuso de un par de opciones, a las que les faltó dirección.

Galatasaray siguió dando la idea de ser un equipo sin juego de conjunto, con muchas limitaciones pero con un arquerazo como Muslera, único responsable de que la máquina francesa no ganara con más contundencia.



Y es que tenía trabajo la zaga turca desde el minuto uno, con el remate frontal de Ángel Di María que controló el arquero uruguayo, de nuevo ganador en el duelo con el argentino a los 10 minutos, en una reacción felina para salvar su puerta.



A los 14 minutos lo tuvo Icardi pero se la sacó de los pies Muslera, y en el rebote se le fue afuera a Sarabia.



Despertaría Galatasaray por fin a los 17 minutos, cuando todo lo propuso Seri y al final se le fue muy abierto el remate.



Parecía local el equipo francés, en un estadio que ya no mete el miedo de antaño y contra un equipo turco que cedía pelota y protagonismo sin oponer demasiada resistencia.







Tras el descanso, Otra vez le ahogó el grito de gol Muslera a Di María a los 50 minutos, pero al 52 ya no pudo hacer solo todo el trabajo: recibió un pase perfecto Icardi de Sanabria y celebró a rabiar su primer tanto con su neuvo club y en plena Champions.



Después, en tres minutos, Falcao tuvo sus dos opciones: un tiro libre frontal que se le fue apenas por arriba del travesaño y un robo por izquierda para que Babel no supo qué hacer con una buena asistencia.



El tiempo pasó, llegó Mbappé al partido y no hubo, como en la mayoría de los 90 minutos, idea de equipo, de condición de local, de juego en un Galatasaray que pudo sufrir una catástrofe que evitó Muslera pero que sigue sin encontrar la manera de articular su ataque, lo que al final sacrifica a Falcao.