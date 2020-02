Un problema más allá de la Selección: el ultimátum de Zidane a James

Siguen las versiones del momento que vive James Rodríguez en el Real Madrid, que además lo tendrían en duda para la futura convocatoria de la Selección Colombia para el inicio de las eliminatorias mundialistas a Catar 2022.



El volante colombiano no pasa por su mejor momento deportivo y personal; y este martes tuvo una nueva decepción al no ser citado por Zinedine Zidane para el duelo contra Manchester City, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Champions League.



Los problemas para James no serían solo futbolísticos. Incluso, van más allá de la supuesta conversación con Carlos Queiroz y las dudas que hay para su llegada a la Selección Colombia. En Madrid ya le exigen al cafetero que despeje su cabeza, solucione sus asuntos personales y se ponga al nivel que se necesita para rendir en el equipo merengue.



Nuevamente ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ habló de la actualidad de James. El periodista Julio Bolaños, aseguró que Zinedine Zidane se reunió con Rodríguez Rubio por más de diez minutos y le dejó claro cuál es su situación.



Según la versión del periodista, ‘Zizou’ le puso un ultimátum a James David: “Si no hace lo correspondiente para rehabilitarse como el gran jugador que es, y la confianza que Zidane le tiene, no volverá a jugar en Real Madrid. Es así que, a pesar de las bajas por lesión que ha sufrido el club español, James no estaría en las convocatorias”.



En España se comenta que James está un poco aislado del mundo del fútbol por sus problemas familiares y de pareja. Y desde la dirigencia del club blanco, respaldan las decisiones de Zidane.



“Futbolísticamente, Zidane cree en James, pero el colombiano no está al nivel que se necesita. Nadie duda de la capacidad futbolística; pero tiene que saber en qué equipo juega, el Real Madrid necesita jugadores a la altura física y mental. Hace poco, Marcelo e Isco han estado en situación parecida”, comentó el corresponsal desde España.



Nelson Ascencio, quien hace parte del staff periodístico del programa radial, contó que el estado de salud de su abuela es uno de los inconvenientes personales que tienen a James alejado de su rendimiento y ensimismado en cuestiones familiares. Incluso, “hace 15 días estuvo a punto de tomar un avión para venir a visitarla a Ibagué”.