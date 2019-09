James vs PSG: un golazo, una deuda y un duelo inédito con Real Madrid

De no mediar una sorpresa de Zinedine Zidane, James Rodríguez volverá a ser titular del Real Madrid en un partido de Champions League después de 889 días (dos años, cinco meses, seis días).

Su regreso se dará contra PSG, un rival al que ya enfrentó con la camiseta del bayern Múnich y antes con la del Porto, pero nunca la del equipo 'merengue'.



El recuerdo más cercano de James en el Parque de los Príncipes, a donde acudirá este miércoles para el primer duelo de la temporada 2019-2020, data del 27 de septiembre de 2017, cuando fue titular del Bayern que dirigía Carlo Ancelotti y jugó 46 minutos, en la derrota por 3-0. Poco pudo hacer entonces el colombiano, quien en Múnich, el 5 de diciembre de ese año, pudo dar una asistencia para Tolisso, en el segundo gol del triunfo 3-1. No pudo, en todo caso, marcarle al club parisino con la camiseta roja.



El equipo alemán fue segundo del grupo B y en esa edición de la Champions llegó hasta la semifinal, en la que Real Madrid lo eliminó y se coronó campeón. James hizo un gol en aquella llave y su lealtad quedó clara cuando no quiso celebrar.



Sin embargo, no fue ese el primer cruce del zurdo con PSG. Ya en Porto habían coincidido y es precisamente el dulce recuerdo que conviene rescatar para este miércoles.



James fue titular el 3 de octubre de 2012, cuando Porto recibió al equipo francés, en un duelo muy peleado que precisamente se resolvió gracias a la magia de su pierna zurda, al minuto 83, tras una asistencia de Fernando:

Gol James Porto vs PSG

Gol de James, Porto vs PSG 3/10/12

Volverían a encontrarse franceses y portugueses en París, cuando los dueños de casa se impusieron 2-1, en un partido sin tanto brillo del cucuteño, en el que su equipo cayó 2-1, aunque se clasificó segundo del grupo A, para ser eliminado por el Málaga en la siguiente fase.



La historia marca hoy un nuevo encuentro entre James y PSG, una cita en la que seguramente estará, ante una realidad ineludible para Zidane: tiene exactamente los tres mediocampistas sanos que necesita y ya contra Levante le dieron las mejores sensaciones. Será su momento de hacerse imprescindible también en Europa, después de dejar claro que en LaLiga es un refuerzo de lujo.