No todo fue felicidad para Cuadrado: compañeros le reprocharon un gol

Juan Guillermo Cuadrado anotó el primer gol de Juventus contra Atlético de Madrid en el primer partido de Champions League, que terminó por 2-2 luego de ir por 0-2 a favor de los italianos.



El colombiano tuvo un muy mal primer tiempo, pero en el segundo 'revivió' y anotó un soberbio golazo para vencer a los colchoneros momentáneamente. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues sus compañeros le habrían reprochado por un gol del cuadro del 'Cholo' Simeone.

En medios italianos y españoles se hablaba de que en la entrada a los vestuarios, varios compañeros de Juventus le criticaron por el primer tanto en contra, pues el futbolista no ingresó al área.



Bonucci, capitán del equipo, se dio cuenta de la situación e intervino para que todo terminara en los vestuarios. Así mismo, lo confirmó luego en la zona mixta.



"Esto muestra el hambre de victoria que teníamos. Queríamos los tres puntos, son prendas que se lavan en casa. La responsabilidad de los objetivos es de todos, no es culpa de un individuo", mencionó sobre el tema, que no terminó en mayores términos.