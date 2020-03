Reto para Atlético: la gran racha de Liverpool sin perder en Champions

Liverpool no pasa por sus mejores días y este miércoles tendrá un gran reto: deberá vencer al Atlético de Madrid para así continuar en Champions League. Los españoles llegan a este encuentro con una ventaja de 1-0 y buscarán mantenerla para continuar en la competencia internacional.

Pero el reto es bien grande para el conjunto de Diego Simeone. La última vez que Liverpool perdió en condición de local fue el 22 de octubre del 2014, cuando perdió 0-3 contra Real Madrid, que ganó con goles de Cristiano Ronaldo y doblete de Benzema. En ese juego hizo asistencia James Rodríguez.

Liverpool empató en el encuentro que cerró la fase de grupos y pasó dos temporadas (2015-2016 y 2016-2017) sin participar en Champions League. En la temporada 2017-2018 volvió a la Champions y logró dos empates y cuatro victorias. En la siguiente (2018-2019) cinco victorias y un empate. Y en esta (2019-2020) ha cosechado dos victorias y un empate.

Pasaron 1967 días desde la última vez que Liverpool perdió en condición de local por Champions League. Sin embargo, un empate en este partido también le dará la clasificación al Atlético de Madrid.

Las dudas y ausencias

Atlético de Madrid: en el ataque, Morata o Diego Costa, que aún no ha sido titular desde su vuelta a la competición -precisamente en el choque de ida- después de tres meses fuera por una hernia discal cervical. A Joao Félix, goleador dos veces en los últimos tres partidos, también se le espera en el once titular. Otra combinación, menos probable, podría ser Morata y Diego Costa arriba y Joao en una banda.



En la defensa, contando con la probable titularidad de Lodi, tras su ausencia ante el Sevilla, son indiscutibles tanto Kieran Trippier, en el lateral derecho, como Felipe Monteiro, en el centro de la defensa. También lo parece Savic, el titular en los últimos ocho encuentros. La alternativa sería José María Giménez, que no ha jugado ninguno de los últimos diez choques, incluidos los cinco más recientes ya recuperado de su lesión.



Liverpool: El portero brasileño, vital en el crecimiento del equipo desde la final de Kiev en 2018, sufre una lesión muscular y no estará contra el Atlético, dejando la titularidad en manos de Adrián San Miguel. A esto se suma la duda del capitán Jordan Henderson por un problema en los isquiotibiales. Quien sí se recuperará a tiempo será Andy Robertson, ausente este fin de semana en la Premier.

Datos

Alineaciones probables



Liverpool: Adrián; Robertson, Gomez, Van Dijk, Alexander-Arnold; Fabinho, Milner, Henderson o Wijnaldum; Salah, Mané y Firmino.



Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Llorente o Correa, Thomas, Saúl, Koke; Joao Félix y Morata o Diego Costa.



Árbitro: Danny Makkelie (Holanda).



Estadio: Anfield.



Hora: 3:00 p.m..



TV: Espn 2



Con información de EFE