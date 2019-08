Los 30 partidos inéditos en Champions que tendrá esta nueva edición

Este jueves se sorteó la fase de grupos de la Champions League, que dejó algunos grupos picantes, por lo que hay algunos duelos que se esperan con ansias.

En total serán 30 duelos inéditos en esta versión del torneo, entre los que se destacan Bayern vs. Tottenham, Atalanta vs. Manchester City,

Grupo A



Real Madrid vs Brujas

Brujas vs. PSG



Grupo B



Estrella Roja vs. Olympiakos

Estrella Roja vs. Tottenham

Estrella Roja vs. Bayern Múnich

Olympiacos vs. Tottenham

Bayern vs. Tottenham

Grupo C



Shakhtar vs. Atalanta

Dinamo Zagreb vs. Manchester City

Dinamo Zagreb vs. Atalanta

Atalanta vs. Manchester City



Grupo D



Lokomotiv vs. Juventus

Lokomotiv vs. Bayer Leverkusen

Lokomotiv vs. Atlético de Madrid

Grupo E



Genk vs. Napoli

Genk vs. Salzburgo

Genk vs. Liverpool

Atlético vs. Salzburgo

Salzburgo vs. Liverpool



Grupo F



Slavia Praga vs. Inter

Slavia Praga vs. Borussia Dortmund

Slavia Praga vs. Barcelona

Inter vs. Borussia Dortmund

Barcelona vs. Borussia Dortmund

Grupo G



Zenit vs. Leipzig

Leipzig vs. Lyon

Leipzig vs. Benfica



Grupo H



Ajax vs. Chelsea

Ajax vs. Lille

Chelsea vs. Lille