Buenas noticias para el Barcelona antes de enfrentar al Inter de Milán

El Barcelona se prepara para recibir al Inter de Milán, este miércoles y este lunes tuvo una buena noticia de cara a ese encuentro y fue que los jugadores Lionel Messi y Ousmane Dembélé completaron una parte del entrenamiento con sus compañeros y avanzan en sus respectivas recuperaciones, pensando en el duelo del en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Messi sufrió una elongación en el aductor del muslo izquierdo en el partido de LaLiga contra el Villarreal en el Camp Nou (que ganó 2-1). Unas molestias hicieron que fuera sustituido al descanso por Ousmane Dembélé, y que se tradujeron en una lesión que podría dejar pronto atrás.



Precisamente, Dembélé también está cerca de regresar al equipo y de dejar atrás la sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda que tuvo este pasado fin de semana y que le dejaron fuera del partido contra el Getafe, que terminó con victoria 0-2 para el cuadro azulgrana.



A la espera de la evolución de los lesionados, al que hay que sumar a Ansu Fati, a dos días del partido contra el Inter el Barcelona sólo dispone de un trío de atacantes, el mismo que afrontó el partido contra el Getafe (Griezmann, Luis Suárez y Carles Pérez).

📍 Ciudad Deportiva



⚽ Leo #Messi y @Dembouz hacen parte de la sesión con el grupo 💪👏



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/iW50TtwhLM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 30, 2019



No es una situación nueva este curso, y tampoco en la que el Barcelona no haya sabido desenvolverse con acierto, pero desde que empezó el campeonato Ernesto Valverde siempre se ha encontrado apurado para cerrar una alineación en la parte de arriba.



Ante el Inter, al Barcelona le aparece un rival de altura, por nombre, por prestigio y, especialmente, por el buen momento en el que se encuentra, liderando su campeonato y dirigido por un técnico, Antonio Conte, que es garantía de éxito, a pesar de que no se acompañe por un fútbol atractivo.