PSG remontó, le ganó por 2-0 a Borussia y clasificó a cuartos de final

PSG venía de perder por 2-1 en su visita al Borussia Dortmund en Alemania. Es decir, un simple 1-0 le daba la clasificación, pero finalmente el conjunto francés ganó en casa, a puerta cerrada, por 2-0 (3-2 global) y se llevó la clasificación a los cuartos de final de la Champions League.



Con goles de Bernat y Neymar, el equipo de París se llevó todos los aplausos y logró hacer respetar su casa. Borussia, por su parte, se quedó con 10 jugadores en los últimos minutos luego de una discusión entre Can, expulsado, y Neymar.



Haaland, el joven 'maravilla', no logró marcar como lo venía haciendo y no pudo romper el arco y el cero que defendió de gran manera Keylor Navas, arquero costarricénse.







Desde muy temprano, PSG intentó y buscó el encuentro. Con Neymar adelante y un soberbio partido de Ángel Di María, los locales buscaban imponerse en su casa, pero la buena respuesta de Roman Burki, arquero del Borussia, dejaba sin ánimos ni goles al PSG.



Sin embargo, llegó el minuto 30 y Neymar marcó de cabeza luego de un tiro de esquina que lanzó Di María. Así, por esta vía, llegó la primera anotación del partido que le alcanzaba a PSG para clasificarse.



Terminando el primer tiempo, llegó el 2-0 definitivo, que aún mantenía con suspenso al equipo francés. Di María, de nuevo, centró el esférico y Juan Bernat se anticipó dentro del área para vencer a Burki.



La segunda mitad fue más luchada e incluso dejó un expulsado. Al minuto 89, hubo una jugada de Emre Can contra Neymar, que calentó el encuentro y el juez decidió expulsar al jugador del Borussia.



Así, con un 2-0, finalizó el partido y el PSG se clasificó a los cuartos de final rompiendo la maldición, pues venía de ser eliminado en esta fase en los años anteriores.