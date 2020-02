La desilusión de Queiroz en su gira europea: le pasó en la Champions

La gira europea de Carlos Queiroz y Mario Yepes obedece a un sondeo presencial que busca ver el desempeño de diferentes jugadores que pueden ser convocados para el debut frente a Venezuela en las Eliminatorias a Qatar 2022, el viernes 27 de marzo en el estadio Metropolitano.



Este martes, el DT de la tricolor asistió al encuentro entre Atlético de Madrid y Liverpool con el fin de ver a Santiago Arias, pero se llevó una decepción tras notar que Arias no estaba en la cancha, pues al colombiano no se le veía ni en el banquillo de suplentes.



¿Qué pasó entonces?, pese a que Arias estaba convocado, sus deseos de jugar de titular no se materializaron, de hecho, ni de suplente pudo estar. El ‘Cholo’ Simeone escogió a Sime Vrsaljko como lateral. El DT se decantó por inundar de atacantes el banco, y el colombiano tuvo que ver el partido desde la tribuna.



Carlos Queiroz y Mario Alberto Yepes estuvieron viendo desde la grada el encuentro, buscando ver el desempeño de Arias, pero terminaron haciendo lo mismo que la mayoría de los asistentes, disfrutar del partido.