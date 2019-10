¡Desesperación total! Real Madrid empata en el Bernabeú con Brujas

Real Madrid buscaba la redención con su afición en el Santiago Bernabeú en un partido, relativamente sencillo, contra Brujas de Bélgica. El conjunto blanco venía de perder contra PSG en la primera fecha de Champions League, sin embargo, nadie esperaba que el equipo de Zinedine Zidane jugará tan mal y cediera un doloroso empate a dos goles contra los Belgas. Crisis total en el merengue.

Desde la previa del partido existía cierto manto de duda sobre la convocatoria de Zidane para enfrentar a este partido, pues dejó por fuera de la lista a jugadores, que hasta ahora, eran las figuras de la temporada y los mejores exponentes de fútbol en el equipo español. James Rodríguez, no fue convocado por una lesión que lo aqueja después del derbi madrileño.



Sin embargo, la mayor sorpresa que dejó la convocatoria del técnico blanco fue el no llamado de Gareth Bale que venía siendo figura de su equipo y sin motivo aparente, dejó de ser tenido en cuenta. Ahora, si fueron llevados al partido jugadores de mucha jerarquía como Modric y Marcelo, pero que apenas llegan de una lesión.



En el primer tiempo los españoles fueron en búsqueda del partido que les diera la tranquilidad con una holgada victoria, pero los visitantes propusieron un partido en defensa con las lineas cerradas que pocos espacios dejaron a los delanteros blancos. No obstante, la idea de juego de Brujas se vio beneficiada por el bajo nivel del 13 veces campeón de Europa.

Muy temprano en el partido, Brujas dejó en silencio el Bernabeú. Sobre el minuto nueve, tras una jugada de contragolpe, los visitantes anotaron a través de Emmanuel Dennis, que definió de manera muy extraña, casi de 'carambola', en el mano contra Thibaut Courtois. No obstante, fue necesaria la intervención del VAR, que al final validó la jugada como legal.



La sorpresa sería mayor cuando llegó el segundo gol de los belgas, con otro gol de Dennis que nuevamente aprovechó un contragolpe para definir cayéndose sobre el arquero Belga, que tuvo una floja respuesta y recibió la silvatina de la hinchada merengue. La primera parte terminó y todos los jugadores blancos fueron de inmediato al camerino, con la carga de ir dos goles abajo en el marcador.

En el regreso de los equipos para el segundo tiempo Zidane sorprendió al mundo entero, pues decidió reemplazar a Thibaut Courtois para dar ingreso al recién fichado Alphone Aréola. La razón sería un dolor estomacal del portero titular.



Real Madrid fue en busca del descuento y muy rápido logró encontrarlo a través de Sergio Ramos al minuto 55. El VAR intervino nuevamente, pues existió un manto de duda sobre la posición del jugador, sin embargo, el central español estaba en posición licita al momento de rematar a gol.



Sobre el final del partido, Casemiro puso el empate para salvar de cabeza para poner cifras concretas al marcador. Un empate a dos que deja sabor a poco para el conjunto merengue, que nunca mostró un buen juego y que de no ser por el reservado plan de Brujas, el empate hubiera sido mucho más complicado, y tal vez no hubiera llegado.

Las alarmas se encienden en España y Zinedine Zidane esta en el centro de las críticas por su pobre planteamiento que por poco y le cuesta una nueva derrota en el torneo continental. Habrá que esperar para saber si el francés tiene tiempo para darle la vuelta a la situación o, por el contrario, Florentino Pérez toma cartas en el asunto.