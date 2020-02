Zidane vuelve a 'fallarle' a James: otra mala noticia en Real Madrid

James Rodríguez no juega en Real Madrid hace 19 días, desde que el equipo español quedó eliminado de la Copa del Rey. El volante colombiano no ha jugado este año en la Liga de España y este martes recibió una mala noticia al no estar entre los 19 convocados por Zinedine Zidane para enfrentar al Manchester City, este miércoles en el juego de ida de la Liga de Campeones de Europa.



Justamente la Champions, la que no juega hace más de 4 meses, era la esperanza de James, pues esperaba tener minutos en un partido decisivo y en el que no podrá estar el lesionado Eden Hazard.