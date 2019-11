Marcelo no se guardó nada: así respondió a las críticas de Valdano

La molestia de Marcelo contra el ex jugador del Real Madrid, Jorge Valdano, nació en la previa de la final de la Champions contra Liverpool en el 2018, cuando el argentino hizo un comentario sobre el brasileño, en el que lo invitaba a buscar “una foto de Salah para que lo tenga en sus oraciones".

El lateral brasileño le había respondido a Valdano en una entrevista en The Players Tribune, donde lamentó que "a veces no hay respeto" en el fútbol y añadiendo que en ocasiones "una crítica pude motivarte mucho más".



En un extenso artículo publicado esta semana en dicha tribuna, Marcelo reveló la ansiedad que sufrió antes de la final de la Champions 2018 ante el Liverpool y también lamentó las palabras de Valdano, quien antes de aquel duelo pidió que al brasileño le dieran "una foto de Salah para que lo tenga en sus oraciones".



"Cuando hablo tengo mucho respeto y mucho cuidado. Algunas cosas hacen daño a los futbolistas, a los entrenadores, a los presidentes, a todos. A veces no hay respeto. El artículo son cosas que cuento sobre mi vida, no cosas que se inventan, y no mencioné a nadie por respeto. No rectifico. A veces una crítica puede motivarte mucho más", lamentó en rueda de prensa Marcelo, evitando nombrar a Valdano.

🎙💬 @MarceloM12 : "Un orgullo y responsabilidad inmensa de estar en el @realmadrid. La verdad es que estoy muy contento. Ojalá sea un gran partido".#RMUCL | #RMTV pic.twitter.com/QrufPzUW3N — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) November 5, 2019



Respecto a la ansiedad que revelaba en dicho texto, apuntó que "la presión es el precio que pagas por jugar en el mejor club del mundo". "Tienes que tener mucha responsabilidad. La presión no es solo jugar al fútbol, también está fuera. En todos los trabajos se puede tener ansiedad. Cuando conté esta historia quería decirle a los niños, a mis fans, a la personas que me quieren, que somos iguales que ellos, que tenemos problemas en la familia, en el trabajo. He contado mi historia y creo que ha tenido éxito", zanjó al respecto.