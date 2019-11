El dato histórico que dejó el triplete de Rodrygo con el Real Madrid

RODRYGO, LA FIGURA DEL REAL MADRID VS. GALATASARAY #ChampionsxFOX La entrevista con @lolahernan:



— "Zidane me felicitó y me dice que siga así"

— "Estoy cumpliendo mi sueño, pero cuando gane la Champions va a estar completo"

— "Tengo que seguir trabajando y haciendo goles" pic.twitter.com/5RU1qFxMlu