Poco de Duván en goleada de Atalanta, que casi sentencia a Valencia

Atalanta dio un paso gigante hacia la clasificación a cuartos de final de Champions League con una gran goleada 4-1 frente a Valencia, en el duelo de ida de este miércoles.

Inteligente el DT Gasperini sorprendió desde la alineación titular y supo leer la situación para hacer todo el daño posible y luego resguardarse.



Desde el minuto 7 amenazaba Atalanta con Pasalic, quien lo tuvo pero fue sensacional el atajadón de Jaume en el mano a mano.



A los 15 minutos cayó el gol de Atalanta, otro servicio impecable de Papu para que Hateboer se metiera por sorpresa entre los centrales y cobrara.



Un palazo despertó de la siesta a la zaga del Atalanta, que se hizo un enredo en el intento del rival, sobre la media hora, y luego el rebote no supo por dónde evacuarlo.



Pero luego fue instalándose cómodamente el local en la cancha mientras el visitante renunciaba pronto a arriesgar por el empate. Y esa pasividad la castigó Ilicic a los 42 con el tanto de la tranquilidad total, un golazo en el que aguantó la marca y sacó un derechazo al ángulo simplemente inatajable.



Y sí, duele decirlo pero tenía razón Gasperini pues no se extrañaba a esa altura la figura de Duván Zapata, menos aún la de Luis Muriel.



Se perdía el tercero de nuevo Atalanta en un balón del Papu que estuvo sobre la raya pero no se animó a entrar…



Otro golazo se apuntó Freuler para que el dominio se volviera goleada a los 58 minutos… y jugaba todo en contra de los intereses de Duván y Muriel para ingresar al juego.



Y el gol de Gómez que podía darle algo de suspenso a la llave fue una tremenda atajada de Jaume a los 60 minutos. Pero pasaba derecho Atalanta con el 4-0, porque Hatebour celebraba su doblete a los 63, en otra tremenda acción individual.



De pronto, inesperadamente, se iba encima el Valencia en un súbito ataque de amor propio que alcanzó para el descuento de 66 gracias a Cheryshev y, sabiendo el valor del gol visitante, amenazaba con ir por más.



Pero Gasperini lo leyó bien otra vez y, a los 74, sacó Caladra para darle al rival un dolor de cabeza con el colombiano Zapata. Un par de buenas asociaciones, una dura falta y una opción de gol que no pudo controlar fue su balance.



Al final Atalanta se salió con la suya y le puso al Valencia el durísimo reto de voltear una goleada en su casa.