Slavia Praga profundiza líos en Barcelona: roba empate en el Camp Nou

FC Barcelona necesitaba una victoria, idealmente por goleada, para recuperarse del duro revés que sufrió contra Levante en LaLiga (1-3), pero se conformó con un empate 0-0 frente a Slavia Praga por la Champions League.

La lluvia de goles y el show de las figuras tampoco se pudo ver en el Camp Nou esta vez y por mucho que lo intentó el chico Ansu Fati, el anhelado triunfo se escapó. Hubo ritmo, se crearon opciones y la figura fue el portero del equipo de Praga, pero eso, en una situación de caos como la actual, es apenas una anécdota.



Barcelona lo intentó. A los 10 minutos estrelló Dembelé su primer remate en las piernas del portero y los costados eran una coladera en el equipo visitante, nervioso e impreciso en el arranque.



Sufrió Slavia Praga cuando Messi tomó una pelota en el medio campo y tuvo tiempo para acomodarse y soltar un remate que rebeldemente, se estrelló en el palo. Parecía que el gol era cuestión de tiempo.



Pero no. De nuevo se perdió el primero de la noche tras un pase de Vidal que tomó oportuno el 10, para el lucimiento del arquero Y en la siguiente acción de nuevo reaccionó bien Ondrej Kolar ante el cabezazo de Piqué.



Al 77 le adivinó el portero checo a Fati la gran asociación con Messi y otra vez silenció al Camp Nou.



El tiempo pasó sin que el talentoso Fati, el capitán Messi o el luchador Vidal encontraran la fórmula para hacerle daño a un rival que se plantó bien y que dio un par de sustos antes de resignarse a defender con los once el punto en el Camp Nou, que no es poco…