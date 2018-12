'Creo que el Real Madrid es más fuerte que el Barcelona': Ronaldo

El Banco Santander presentó este jueves en Mónaco el acuerdo de patrocinio con la Liga de Campeones para las tres próximas temporadas, en un acto en el que el exjugador brasileño Ronaldo Nazario, embajador global de la entidad para el fútbol, destacó la importancia de esta colaboración y se atrevió a hablar de la edición 2018-2019.

Preguntado sobre una posible final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Barcelona, clubes que en unas horas conocerán sus rivales en la próxima fase de grupos, Ronaldo recordó que ha jugado en ambos equipos. "Creo que el Real Madrid es más fuerte que el Barcelona, ha ganado las tres últimas, cuatro en cinco años", opinó.



El brasileño se declaró feliz de ser embajador del Banc Santander. "Es un honor para mí estar aquí, el Santander es un banco que da gran apoyo al deporte, ya trabajamos juntos en 2006 y poder desarrollar el fútbol me hace muy feliz. La Liga de Campeones y el Santander parecen haber nacido el uno para el otro", dijo Ronaldo durante el acto de presentación en Mónaco.



El exjugador aseguró que sigue "disfrutando el fútbol", porque es su "vida", su "gran amor", y resaltó la capacidad que tiene éste para enseñar, transmitir valores y permitir que las personas puedan conseguir sus objetivos, tal y como reza el lema de la campaña del Santander "Puede". "Yo soy un gran ejemplo de que el fútbol puede. Nací en un barrio muy pequeño de Río con todas las probabilidades de no ganar en la vida en ningún sector y en el fútbol me encontré mi personalidad. los valores que nos enseña el fútbol non los ideales de credibilidad para toda la gente. La gente respeta tanto el fútbol que estamos obligados a pasar sus valores que tienen que seguir intactos", añadió.



Ronaldo acompañó en el acto a Juan Manual Cendoya, director general de Marketinb Corporativo y Estudios del banco y a Guy-Laurent Epstein, director de Marketing de UEFA Events, quien señaló que "el Santander es una de las mejores marcas no solo en Europa sino también internacionalmente".



Juan Manuel Cendoya expresó la satisfacción del Banco por concretar el acuerdo de patrocinio de la Champions y ampliar colaboración en el deporte con el fútbol, tras una década en la Fórmula Uno con Ferrari.



"El valor de este acuerdo es enorme. Hemos trabajado en este contrato durante muchos años. Empezamos con la Copa Libertadores y vimos la fuerza del fútbol. La Champions nos va a ayudar a extender nuestra marca, a hacer cosas nuevas, innovadoras, también en área social y en inclusión financiera. Vamos a desarrollar muy buenos proyectos, el fútbol es top y queremos ser parte", indicó.



Durante la presentación el Banco Santander anunció también su colaboración con el movimiento "Common Goal", iniciativa impulsada por el futbolista Juan Mata mediante la que jugadores, entrenadores y aficionados se comprometen a donar al menos el 1% de su salario a organizaciones relacionadas con el fútbol de gran impacto social.