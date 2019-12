De infarto: posibles cruces que se pueden dar en octavos de Champions

En febrero de 2020 empezarán los octavos de final de la Champions League, que finalizó su jornada de grupos y dejará grandes cruces en esta nueva fase de eliminación.



Recordemos que no se pueden enfrentar equipos del mismo país ni que hayan compartido en la fase de grupos de este año. El partido de ida se jugaría el 18, 19, 25 y 26 de febrero y los de vuelta el 10, 11, 17 y 18 de marzo, cerrando como local el equipo que está en el bombo 1.

Bombo 1: PSG, Bayern Múnich, Manchester City, Juventus, Liverpool, Barcelona, Leipzig y Valencia.



Bombo 2: Real Madrid, Tottenham, Atalanta, Atlético, Napoli, Dortmund, Lyon y Chelsea.



Posibles cruces de infarto que se pueden dar: Real Madrid vs. Bayern Múnich, Juventus vs. Real Madrid, Liverpool vs. Real Madrid, Real Madrid vs. Manchester City, PSG vs. Tottenham, Manchester City vs. Atlético de Madrid, Liverpool vs. Napoli, Barcelona vs. Napoli, Barcelona vs. Tottenham.