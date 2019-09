Thomas Tuchel y su plan para neutralizar a Falcao en Champions League

Este martes primero de Octubre se enfrentarán Galatasaray y PSG por la segunda fecha de la Uefa Champions League, y Falcao es la principal arma del equipo turco para intentar la hazaña contra el conjunto parisino que tiene un plantel plagado de 'estrellas' del fútbol mundial. Sin embargo, el entrenador de Paris Saint Germain, Thoma Tuchel, fue enfático en el cuidado que se debe tener con el colombianos, pues en un jugador muy peligroso.

El recuerdo que tiene el técnico alemán de un enfrentamiento contra el Tigre no es nada más grato, pues en el año 2017, cuando Tuchel aún era entrenador de Borussia Dormunt, el capitán de la Selección Colombia les anotó dos goles para una histórica victoria de Mónaco en Champions Leagu, que dio el paso a semifinales al equipo del principado.



Ahora el teutón tiene claro como se debe marcar a Falcao, sin embargo, aseguró que el colombiano no es el único jugador importante de Galatasaray y que PSG debe concentrarse en ganar, y por eso no tiene un plan específico para marcarlo. "Siempre es difícil jugar contra Falcao, todos lo saben, tenemos que tener cuidado pero no habrá un plan anti-Falcao", aseguró.

Además también resaltó el ambiente que se vive en Turquía gracias a los hinchas de Galatasaray, afirmando que es increíble la pasión con la que sienten el fútbol los aficionados, pero que esto no debe afectar a su equipo para quedarse con los tres puntos. "El ambiente es increíble aquí, es importante mostrar nuestra confianza bajo esta presión, no debería afectar cómo nos preparamos para el juego", dijo.



El partido entre turcos y franceses será a las 2 p.m. (hora colombiana), en el estadio Turk Telekom donde Galatasaray buscará su primera victoria en Champions League, mientras que PSG intentará revalidar su goleada contra Real Madrid en el primer partido del grupo A.