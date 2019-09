'No tuvimos intensidad': Zidane molesto con la actitud de su equipo

Real Madrid tuvo un pésimo debut en la Champions League y su técnico, Zinedine Zidane, se mostró preocupado por la falta de intensidad en el juego por parte de su equipo, y como PSG le pasó por arriba al conjunto merengue con un doloroso 3-0, pese a que los parisinos no contaba con sus máximas figuras Neymar, Mbappe y Cavani.

El entrenador fue muy sincero a la hora de argumentar la derrota de su equipo, atribuyendo la derrota a la falta de intensidad de su equipo, afirmando que un equipo sin la actitud para ganar lo deja molesto. "Nos han superado en todo, en juego, en la media, y lo que más me molesta es la intensidad. Es complicado si no entras fuerte", dijo el francés.

El tricampeón de Champions League también se mostró inconforme con la parte defensiva de los blancos, afirmando que reconoce que el equipo de la capital francesa es muy bueno creando opciones, sin embargo, para el francés no es posible que su equipo pierda porque tenga menos actitud que el rival.



"Ellos son buenos para crear ocasiones, no es eso lo que me preocupa, sino ver a mi equipo sin la intensidad necesaria a esta altura de la competición. Sabíamos que nos iban a presionar, pero nosotros no hemos entrado casi nunca en el partido y no hemos creado pocas ocasiones. Hemos hecho dos goles pero han sido anulados por el VAR", afirmó Zidane.

Muchas han sido la criticas para el arquero belga Thibaut Courtois, quien ha recibido goles que en los que tiene alguna responsabilidad en este inicio de temporada. Los comentarios sobre el nivel del portero blanco fueron mucho más grandes contra PSG, tras el error en el primer gol del equipo local, que contaba con el exarquero del Real Madrid, Keylor Navas.



Zidane defendió al portero, afirmando que las derrotas son del equipo, no por errores individuales. "Aquí estamos todos en el mismo barco, no voy a señalar a nadie. Hay que olvidar ahora esta derrota y centrarnos en el próximo partido, la culpa es de todos cuando se pierde", dijo.

Finalmente, para el exjugador de la selección de Francia, el gran factor de la derrota de su equipo ha sido la falta de actitud sobre el terreno de juego. "Yo creo que la intensidad, cuando hay un balón dividido y metes la pierna y puedes ganar duelos puedes ganar los partidos. Para mí ese ha sido el problema".



Ahora Real Madrid se concentra en su partido de la Liga de España contra Sevilla, donde una victoria le podría entregar el primer lugar en la tabla de posiciones, algo muy positivo para pasar el trago amargo de la Champions League.