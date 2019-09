Zidane y su mensaje de tranquilidad a Hazard: ‘A mí me pasó lo mismo’

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, comparó la situación que está viviendo Eden Hazard con la que él protagonizó en su inicio como jugador madridista, recordó que la vivió "muy tranquilo" y con la seguridad de que "iba a funcionar con tiempo".

La crítica también afectó a Zidane en sus primeros pasos en el Real Madrid. El actual técnico comparó lo que él vivió con lo que ahora sufre Hazard con la exigencia de un rendimiento inmediato como fichaje estrella.



"Me pasó lo mismo que a Hazard, pero al final el jugador está muy tranquilo como yo estaba porque sabía que iba a funcionar con tiempo. Fue peor cuando llegué a Italia porque tardé tres meses. En Madrid un poco menos", recordó.



"Con Hazard es lo mismo. Sé que va a triunfar en el Real Madrid, sabemos el jugador que es y para nosotros lo más importante es tener tranquilidad para acompañarle. Lo va a sacar seguro adelante", añadió confiado en pronto se verá la verdadera identidad del centrocampista belga.



Para Zidane el bajo rendimiento hasta el momento de Hazard "no tiene nada que ver con el físico" y aseguró que mantiene total tranquilidad. "Con la calidad que tiene para marcar y crear ocasiones no estoy preocupado. Me gustaría que lo hiciese ya, por el equipo y por él, pero con calma".



El técnico francés reconoció que las conversaciones que mantiene con su jugador, no entran en el estilo de juego que tiene que aportar. "Los consejos no son para decirle como tiene que jugar porque sabemos el jugador importante que es para nosotros".



"Él sabe que queremos más de él pero hay que estar tranquilos, no estoy nada preocupado porque se que es uno que va a triunfar aquí y va a ser muy bueno. Hay que estar tranquilo por lo bueno que es, eso no va a cambiar. Necesitamos más y él también, pero lo vamos a ver rápidamente y si es mañana mejor", sentenció.