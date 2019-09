Pésima suerte en España: dos colombianos y dos lesionados en Granada

El delantero colombiano Adrián Ramos se unió al extenso parte de bajas del Granada por una lumbalgia aguda que le impidió participar este jueves en un entrenamiento, en el que ya no estuvieron presentes los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís al marcharse concentrados con su selección.

El técnico del Granada, Diego Martínez, tuvo la baja de hasta siete jugadores del primer equipo en la sesión completada por los suyos esta mañana en su ciudad deportiva, durante la que disputaron un partidillo contra el filial rojiblanco. Adrián Ramos ha sido el último jugador en pasar a formar parte de la enfermería rojiblanca al sufrir una lumbalgia aguda que le mantiene pendiente de evolución, informó el club a los medios.



Además de Adrián Ramos, cuatro jugadores más continúan lesionados: los defensas Alex Martínez, José Antonio Martínez y el colombiano Neyder Lozano, y el medio camerunés Yan Eteki. Este último se recupera de un esguince de rodilla que le ha impedido acudir a la concentración de la selección sub 23 de Camerún, que le había convocado para los encuentros de preparación de la próxima Copa de África sub 23 que su país juega estos días frente a Túnez.



Quienes sí se han marchado ya a su país son los venezolanos Yangel Herrera y Darwin Machís, citados por la selección absoluta vinotinto y que no regresarán a Granada hasta mediados de la próxima semana.