Morelos culpa al racismo y se muestra evasivo sobre lío de espionaje

Alfredo Morelos está en el centro de la polémica en Escocia y no tiene que ver con su rendimiento futbolístico.

El colombiano está envuelto en una investigación policial por un presunto sabotaje a su automóvil, incidente que podría haber sido causado por su esposa, quien habría contratado un investigador privado para seguirlo. Pero él de eso no ha querido hablar y en cambio se ha enfocado en denunciar un tema que lo mortifica: el racismo.



"Claro que he sentido racismo dentro y fuera del campo en Escocia. A veces es frustrante cuando una multitud me arroja monedas o hace cánticos sobre mi madre", lamentó el jugador en una entrevista con Sky Sports.



Su entrenador, Steven Gerrard, lo respaldó, como era de esperarse, y le garantizó todo el apoyo de Rangers: "El racismo sigue siendo un problema en este país. Tenemos que seguir haciendo lo máximo para erradicarlo. Es muy decepcionante que se siga hablando de situaciones como estas hoy en día. Es vergonzoso", dijo.



La situación inevitablemente lo pone ante la opción de irse de Rangers: "He anotado más de 30 goles y siento que quien logra esto es capaz de lograrlo en cualquier lugar. Si tengo esa oportunidad en otra liga, también marcaré goles".



En una única alusión al tema de la investigación que él mismo pidió tras hallar a un hombre debajo de su lujoso Lamborghini, el cordobés aceptó que hay una tensión a su alrededor: "Vivir en Glasgow es genial, aunque también complicado. Por lo general, no me dan miedo estas situaciones, se trata más de mi familia, porque ellos se sienten nerviosos por la situación".



Morelos espera concentrarse ahora en el fútbol después de tantas distracciones, porque es en la cancha donde todo fluye: ha marcado 28 goles en 37 partidos, suma 9 asistencias y es el artillero de la Europa League con 14 anotaciones. Hoy está cumpliendo una sanción en la liga local, en la que suma 12 tantos, pero su regreso ya, por fin, está próximo.