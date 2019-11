¿Se va del Rangers? Morelos habló claro sobre sus posibilidades

Alfredo José Morelos vive una racha anotadora con el Rangers de Escocia, que lo ha puesto a sonar para salir en el próximo mercado de invierno, en enero. El atacante de 23 años habló sobre sus posibilidades reales de dejar el equipo de Ibrox y también de su relación con el técnico Steven Gerard.

“Se especula mucho de mi salida, que hay equipos que ofrecen dinero por mí. Pero no hay nada concreto, no he hablado con nadie”, dijo categóricamente Morelos este martes, en Antena 2.



Sobre las versiones de prensa que hablaban del interés de los clubes franceses Saint Etienne y Bordeaux, Morelos dijo: “No he tenido contacto con ellos, hay mucha especulación, miro lo que dicen en los medios. En cuanto al Bordeaux sí hubo un acercamiento, pero nunca se llegó a un acuerdo”, anotó.



“Pienso que van a venir muchos clubes porque se está jugando bien, se están marcando muchos goles. Que sea lo mejor, que sea como Dios quiera”, agregó el atacante de Cereté en la entrevista con el programa Planeta Fútbol.

Su relación con el técnico del Rangers

“Con Steven (Gerard) tengo mucha confianza. Me dice que juegue de ‘9’ neto y que cuando tenga posibilidad de ir a la banda, que lo puedo hacer. O venir atrás a tocar como ‘10’. Se ha trabajado bien, se han hecho bien los movimientos y se han dado los resultados”, explicó Morelos, quien viene mejorando su comportamiento en la cancha y no ha vuelto a ser expulsado.



“Uno tiene sus errores, de eso se aprende. Me ha aconsejado mucho Steven. El temperamento, los árbitros no ayudaban. Me sacaban amarilla, estúpidamente, y después la roja. He mejorado mucho eso, Steven me ha aconsejado, he jugado con mucha tranquilidad cada partido”, concluyó.

Sobre su convocatoria a la Selección Colombia



Morelos está en la lista provisional de Carlos Queiroz y es muy probable de que tenga una nueva posibilidad de mostrarse con la selección Colombia, con la que ya ha jugado cinco partidos amistosos.



“En la selección he estado muy tranquilo, pude jugar contra Chile y Argelia. He venido cogiendo confianza, estando ahí preparado para cuando me toque jugar. Hay que hacer las cosas con tranquilidad. Pronto llegará el gol con la selección”, señaló Morelos, quien todavía no ha podido celebrar goles con la ‘Tricolor’.



“Hay rachas muy buenas, hay partidos que uno hace tres o cuatro goles. Esperamos que en esta convocatoria se me abran las puertas y pueda anotar con la selección”, remarcó el atacante de 23 años, quien está a cuatro goles de llegar a los 100 con el Rangers.