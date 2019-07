Rangers espera una gran oferta para dejar ir a Alfredo Morelos

Alfredo Morelos ya realiza la pretemporada con el Rangers, después de que en la campaña anterior saliera goleador de la Liga de Escocia y fuera el delantero sensación. Y mientras entrena con su equipo, los rumores de posible salida a otro club, preferiblemente de Inglaterra, siguen saliendo en versiones de prensa.



A sus 23 años, el atacante colombiano no se afana ni se preocupa por su futuro, pues sabe que su club hará lo mejor para su futuro, pero no lo dejará ir si no pagan el dinero que sus goles merecen.



Su entrenador, el inglés Steven Gerrard, tiene claro que el ‘Búfalo’ terminará yéndose muy pronto del Rangers, pues su potencia y su olfato goleador es apetecido en las principales ligas del Viejo Continente. “Si alguien quiere gastar una gran cantidad de dinero en un delantero centro, y quiere a mí atacante, tendrá que venir más temprano que tarde”.



A inicio del 2018, al club escocés llegó una oferta cercana a los 9 millones de euros del Beijing Renhe chino, pero fue descartada inmediatamente. Desde ese momento, Morelos anotó los goles necesarios para que le extendieran su contrato hasta 2023, motivo por el cual su valoración ha crecido.



Por eso, Rangers espera una gran oferta si es que verdaderamente quieren a Morelos. “¿Alguien quiere a Alfredo Morelos? No lo sé, no puedo responder esa pregunta, pero si lo quieren, es mejor que traigan una oferta realmente grande”, dice Gerrard.



“No puedo controlar la especulación, pero como club no tenemos una decisión qué tomar, porque no ha llegado una oferta de ningún tipo”, añadió el entrenador de los Rangers, que sabe que si Morelos “se terminara yendo” en esta ventana del mercado, “sería imposible reemplazarlo en las siguientes semanas”.