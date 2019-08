La propuesta para migrar a Europa que recibiría Álvaro Montero

A Álvaro Montero le podría llegar una importante oferta desde Europa, aunque podría rechazarla. El arquero y estrella del Tolima es uno de los postulados para llegar al Mónaco, según informó 'Le 10 sport'.

Ese medio francés explicó que el jugador colombiano de 24 años sería llevado al equipo del Principado como una opción de arquero suplente, pues recientemente firmaron a Benjamin Lecomte, de 28 años y procedente del Montpellier.

El jugador sería un pedido de Leonardo Jardim, quien lo ojeó desde hace algunos meses y lo puso sobre la mesa como una de las opciones. Además, afirman desde suelo francés, ya habría empezado un acercamiento por Montero.

No obstante, si bien Tolima no ha confirmado esta información, las negociaciones no serían nada fáciles con los pijaos, que saben la joya que tienen entre sus filas y buscarían una buena cifra de dinero por él. Además, también hay que tener en cuenta la posición del jugador sobre ser suplente del Mónaco.