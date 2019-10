¿A qué juega el Real Madrid?: James lucha en un equipo sin norte

Real Madrid y su técnico Zinedine Zidane siguen generando dudas en la temporada. El cuadro blanco tenía muchas bajas, sin embargo presentó una nómina competitiva contra el Mallorca, con James Rodríguez en la titular, pero dejó una imagen muy pobre y se devolvió derrotado por 1-0 con lo que cedió el liderato al Barcelona. Lo mejor que le pudo pasar al cuadro blanco es que hayan aplazado el clásico del próximo sábado pues jugando a este nivel pudo ser catastrófico.



Ahora, el Real Madrid tendrá otra oportunidad para mejorar en el partido del próximo martes por la Champions, contra el Galatasaray.



El Real Madrid ha tenido en la temporada algunos buenos tramos, sin embargo, cuando el equipo cae, nadie lo levanta. Este sábado tuvo ausencias importantes como Hazard, Kroos, Modric, Bale, Varane, Carvajal, pero eso no lo aceptan los hinchas blancos como excusa, pues enfrentó a un recién ascendido, que la mitad de su nómina está compuesta por jugadores que venían de la tercera división.



El partido de principio a fin fue muy malo para el Real Madrid. En ningún momento dio la sensación de darle vuelta al marcador. No hubo generación de fútbol, no se crearon posibilidades para meter miedo dentro del área, por esa razón ni James Rodríguez, ni Isco Alarcón, no Luka Jovic aparecieron.



El colombiano, que jugó su cuarto partido como titular en esta temporada, estuvo los 90 minutos en el campo, tuvo una efectividad del 85,7% en sus pases, completó tres centros de los 11 que intentó y cinco balones largos, de los siete que pretendió. Tuvo un arranque muy prometedor, estuvo muy participativo, pero fue de más a menos y acabó mal físicamente. Y eso que pidió no ser convocado a la selección y se quedó en Madrid para prepararse bien.



En la jugada del gol del Mallorca, algunos medios le dan cierta responsabilidad a James, pues no apoyó el trabajo defensivo a Odriozola, quien salió muy comprometido, pues reculó y le permitió a Lago Junior entrar al área.



El colombiano comenzó jugando por la zona derecha y ante la aparición de Isco Alarcón se esperaba que el talento de los dos pudiera marcar diferencia para generar ocasiones de gol y dejar mano a mano a Benzemá o a Jovic. Sin embargo, Isco se vio perdido en su posición como doble pivote junto a Casemiro y quedó claro que necesita jugar más cerca del área, con mas libertad, al menos como interior.



En las calificaciones que dio el periodista de la Cadena Cope, Manolo Lama a los jugadores del Real Madrid, el colombiano fue aprobado.

Notas del partido.

Courtois s/c

Odriozola suspenso

Militao suspenso

Ramos suficiente

Marcelo suspenso

Casemiro aprobado

Isco suspenso

James aprobado

Vinicius bien

Benzema aprobado

Jovic muy deficiente — Manolo Lama (@lamacope) October 19, 2019



Cada vez el técnico Zidane aparece más señalado: el equipo, juegue quien juegue no muestra una estructura táctica sólida. Es muy débil defensivamente. En el medio y arriba no juega a nada y lo peor es que cuando el equipo se viene abajo en un partido, da la sensación de que nada lo puede levantar. Tiene buenos jugadores, pero le falta un orden táctico para resolver y saber ganar los partidos.



Con lo hecho este sábado, es muy difícil que el equipo no mejore en su partido de la Champions League, contra el Galatasaray, el próximo martes. Allí está puesta la esperanza de que al fin el Madrid comience a generar buenas sensaciones, y donde necesita la victoria para recuperar el terreno cedido en las dos primeras jornadas.