James, sacrificado pero impreciso en un Real Madrid sin brújula

James Rodríguez volvió a ser titular de Real Madrid en la Champions League, su torneo fetiche, en París.



Lo suyo era toda motivación, tras dos presentaciones muy correctas en Liga y con la confianza a tope para dar una mano a su equipo en un momento de extrema necesidad, en el difícil Parque de los Príncipes, contra PSG. Sin embargo, el balance estuvo lejos de lo que él mismo esperaba, no solo por la derrota 3-0 sino por el poco aporte que pudo ser a un equipo al que le faltó brújula.



El colombiano apareció en el medio campo, completando la primera línea de volantes con Casemiro y Kroos y antes de los 10 minutos ya tenía que esforzarse James en la marca, con una falta a Verratti y algún corte más en el medio a Marquinhos, la zona donde lo necesitaba su equipo.



Salvador fue James cuando interrumpió la gran salida del PSG al minuto 17 y un pase al centro que metió miedo y valiente fue al intentar un remate a puerta a los 19, aterrizando por derecha.



Una asociación con Bale sobre el pitazo que acabó en un remate desviado y final de la primera etapa, en la que el colombiano se esforzó pero no pudo evitar que el Real Madrid pareciera un equipo larguísimo, casi partido en el medio campo y sin conexiones con los hombres de arriba. La prueba era Bale, con más fondo que Hazard para acercarse a los suyos y tratar de proponer algo a la ofensiva.



James salió para el segundo tiempo con la misma intención de ayudar en esa tarea de cortar el juego de un PSG muy veloz y preciso en el pase, la gran diferencia que nunca compensó el Madrid.



Una vez se asoció con Bale en la salida pero no con Hazard o Benzema, como rezaba el libreto, apareció siempre demasiado lejos del arco rival para hacer alguna diferencia y terminó saliendo por Jovic en el minuto 70, con más sacrificio que chispa.



Volvió James a ser titular pero no pudo lucir como quería en el parque de los Príncipes. Y en la situación del Real Madrid, esa bache se nota y mucho.