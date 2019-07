Ancelotti mantiene la duda: así habla de la llegada de James a Nápoli

El futuro del colombiano James Rodríguez sigue en el limbo. Al menos eso se desprende de la última declaración del técnico de Nápoli, Carlo Ancelotti, respecto de su fichaje.

“La calidad del juego es la base de nuestra idea, queremos seguir en esta línea. A James lo conozco muy bien, desafortunadamente de momento todavía no es nuestro. Igual lo será pronto, o igual no lo será nunca, veremos", dijo.



Las negociaciones con el Real Madrid se han complicado en los últimos días y, aunque el colombiano, el DT y el club italiano han manifestado todo su interés, la realidad es que los términos económicos y una diferencia de al menos 10 millones de euros tienen en vilo el fichaje.



Precisamente por eso, se habla en España de una nueva posibilidad para el zurdo, probablemente en Atlético de Madrid, opción que no ha sido confirmada por ninguno de los protagonistas.



Ancelotti, en todo caso, lo espera no solo a él sino a otros jugadores que puedan ayudarle a dar el salto de calidad y por fin superar a Juventus en el Calcio.



"No quiero hablar de jugadores de otros equipos porque no quiero que los compañeros hablen de los míos. Estamos considerando lo que ofrece el mercado, pero la única certeza es que yo no di el ok para vender a nadie. La voluntad es mejorar el equipo y es lo que haremos. Hay tiempo hasta el 31 de agosto y no tenemos prisa”, dijo Ancelotti.



El italiano también habló de la posible llegada de Icardi. “Está bien que se hable de jugadores tan importantes para nuestro club. Icardi, Lozano, Rodrigo, no habéis dicho Cristiano porque no quiere irse de la Juve", dijo entre risas. "Sobre Mauro solo podemos decir que al jugador lo apreciamos, nada más”, concluyó.