Doblete de Ibargüen para el América, en la semifinal de la Leagues Cup

Los Tigres de la UANL consiguieron la clasificación a la final de la Leagues Cup tras vencer por penaltis 5-3 a las Águilas del América tras concluir el tiempo reglamentario con empate a 2-2 del partido de semifinal que disputaron en el estadio de Houston. El delantero colombiano Andrés Ibargüen anotó los dos goles del equipo americano en el que el también colombiano Roger Martínez fue expulsado.

El colombiano había dado vuelta al marcador y el partido estaba a favor de las Águilas 2-1 cuando en la última jugada del tiempo de descuento (90+5), un saque de banda del Luis Rodríguez puso el balón en el centro del área del América y el defensa Bruno Valdez, en su intento de despejar el balón hizo un remate perfecta hacia su marco para batir al arquero Óscar Jiménez y poner el milagroso empate a 2-2 que llevó el partido a los penaltis.



Los Tigres no desperdiciaron el regalo que habían recibido y de estar eliminados surgieron perfectos en la tanta de penaltis para conseguir el pase a la primera final que jugarán el próximo 18 de septiembre, en Las Vegas (Nevada), con el ganador del segundo partido de semifinales que esta noche van a disputar en Carson California, el Cruz Azul contra el Galaxy de Los Angeles.



Ibargüen había sido el gran líder de la noche para el América, que no hizo su mejor fútbol, pero estuvo a segundo de haberse llevado la victoria, hasta que un golpe de suerte hizo la diferencia y cambió la historia del partido.



En el minuto 36 Ibargüen anotó de penalti el 1-1, tras una jugada que inició Roger Martínez. Ya no hubo más goles en la primera parte y cuando parecía que tampoco se iban a dar en la segunda, llegó la gran jugada individual de Ibargüen, quien al minuto 83, pilló adelantado a Gúzman, y colocó un remate potente que tocó el balón el arquero, pero no lo suficiente para evitar el 2-1.



El delirio se volvió apoderar de los seguidores de las Águilas, que vieron como Roger Martínez, otro de los destacados del América, en una jugada en medio el campo dio un manotazo intencional y recibió la roja directa.