¿Complica el futuro de James?: jugador argentino interesa al Napoli

Cristiano Giuntoli, director deportivo del Napoli regresó a Italia luego de estar en España para reunirse con el Real Madrid para ultimar el fichaje de James Rodríguez. Sin embargo, las noticias no fueron del todo alentadoras, debido a que aún no se define nada con el club merengue y además, el dirigente llegó con una opción alterna si no se da lo del volante colombiano, Ángel Correa sería el futbolista que entró en el radar de los napolitanos.

"La Gazzetta dello Sport", reconocido diario italiano aseguró que Cristiano Giuntoli, director deportivo del Napoli volvió a Italia luego de su gira por España. El directivo se reunió con Aurelio De Laurentiis, presidente del club para darle detalles de sus negociaciones en el país ibérico.



No fueron del todo alentadoras las noticias por James Rodríguez, debido a que Florentino Pérez se plantó en 42 millones de euros y renunció a una opción de préstamos, aspecto que complica el fichaje del colombiano.



Tras las complicaciones con el Real Madrid, el mencionado diario asegura que Giuntoli empezó negociaciones con Ángel Correa, jugador del Atlético de Madrid como un plan "B" a James Rodríguez.



Esta opción complica al colombiano, debido a que el futbolista argentino juega en una posición similar a la del colombiano y se planta como una amenaza para el volante cucuteño. Además, el Atlético de Madrid pediría menos dinero por dicho futbolista y este aspecto sería definitivo.



Por otro lado, si se da la salida de Correa del Atlético de Madrid, la opción para James en el conjunto colchonero crece, debido a que en información desde Europa, dicho equipo reemplazaría al argentino con un jugador similar en su posición.



Para concluir, el caso de James Rodríguez en Europa se torna complicado y debe empezar a definirse, debido a que el Real Madrid no lo tiene en cuenta para la próxima temporada.