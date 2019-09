Duelo colombiano en la Premier: agenda de los jugadores de Selección

Los jugadores de la Selección Colombia regresaron a sus clubes y este fin de semana ya estarán en competencia con sus respectivos clubes en la Liga Colombiana y en las principales ligas del mundo. Aunque no estuvieron en la convocatoria para los amistosos contra Brasil y Venezuela, incluimos a dos referentes como James Rodríguez y Falcao García. Atención al duelo de jugadores colombianos que se podría ver el domingo en la Liga Premier de Inglaterra, cuando se enfrenten el Bournemouth de Jefferson Lerma y el Everton de Yerry Mina.

David Ospina – Napoli (ITA)

Napoli vs. Sampdoria

Sábado 14, 11 a.m.

Serie A de Italia, fecha 3



Álvaro Montero – Deportes Tolima (COL)

Unión Magdalena vs. Tolima

Sábado 14, 3:15 p.m.

Liga Colombiana, fecha 11



Aldair Quintana – Atlético Nacional (COL)

Nacional vs. Cúcuta

Sábado 14, 7:45 p.m.

Liga Colombiana, fecha 11



Éder Chaux – Patriotas (COL)

La Equidad vs. Patriotas

Sábado 14, 5:30 p.m.

Liga Colombiana, fecha 11



Stefan Medina – Rayados (MEX)

Monterrey vs. Necaxa

Sábado 14, 5:00 p.m.

Liga MX, fecha 9



Luis Manuel Orejuela – Cruzeiro (BRA)

Palmeiras vs. Cruzeiro

Sábado 14, 5:00 p.m.

Serie A, fecha 19



William Tesillo y Yairo Moreno – Club León (MEX)

León vs. Juárez

Sábado 14, 7:00 p.m.

Liga MX, fecha 9



Cristian Borja – Sporting de Lisboa (POR)

Boavista vs. Sporting de Lisboa

Domingo 15, 2:00 p.m.

Liga de Portugal, fecha 5



Yerry Mina – Everton (ING)

Bournemouth vs. Everton

Domingo 15, 8:00 a.m.

Liga Premier de Inglaterra, fecha 5



Jhon Lucumí – Genk (BEL)

Sporting Charleroi vs. Genk

Viernes 13, 1:30 p.m.

Liga de Bélgica, fecha 7



Dávinson Sánchez – Tottenham (ING)

Tottenham vs. Crystal Palace

Sábado 14, 9:00 a.m.

Liga Premier de Inglaterra, fecha 5



Óscar Murillo – Pachuca (MEX)

Santos Laguna vs. Pachuca

Domingo 15, 6:45 p.m.

Liga MX, fecha 9



Juan Guillermo Cuadrado – Juventus (ITA)

Fiorentina vs. Juventus

Sábado 14, 8:00 a.m.

Serie A de Italia, fecha 3



Daniel Muñoz – Atlético Nacional (COL)*

Nacional vs. Cúcuta

Sábado 14, 7:45 p.m.

Liga Colombiana, fecha 11

*Lesionado



Jorman Campuzano – Boca Juniors (ARG)

Boca Juniors vs. Estudiantes

Domingo 15, 6:00 p.m.

Superliga de Argentina, fecha 6



Wílmar Barrios – Zenit (RUS)

Zenit vs. Arsenal Tula

Viernes 13, 12:00 p.m.

Liga de Rusia, fecha 9



Orlando Berrío – Flamengo (BRA)

Flamengo vs. Santos

Sábado 14, 3:00 p.m.

Serie A, fecha 19



Jéfferson Lerma – Bournemouth (ING)

Bournemouth vs. Everton

Domingo 15, 8:00 a.m.

Liga Premier de Inglaterra, fecha 5



Mateus Uribe y Luis Díaz - Porto (POR)

Portimonense vs. Porto

Domingo 15, 12:00 p.m.

Liga de Portugal, fecha 5



James Rodríguez – Real Madrid (ESP)

Real Madrid vs. Levante

Sábado 14, 6:00 a.m.

Liga de España, fecha 4



Duván Zapata y Luis Fernando Muriel – Atalanta (ITA)

Genoa vs. Atalanta

Domingo 15, 5:30 a.m.

Serie A de Italia, fecha 3



Rafael Santos Borré – River Plate (ARG)

Huracán vs. River Plate

Sábado 14, 6:00 p.m.

Superliga de Argentina, fecha 6



Roger Martínez – América (MEX)

América vs. Pumas

Sábado 14, 9:06 p.m.

Liga MX, fecha 9



Falcao García – Galatasaray (TUR)

Galatasaray vs. Kasimpasa

Viernes 13, 12:00 p.m.

Superliga de Turquía, fecha 4