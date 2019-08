Así será el fin de semana de los colombianos destacados en el exterior

Este fin de semana comenzará la Serie A de Italia, una de las ligas europeas con más presencia de futbolistas colombianos destacados. Se sumará a la de Inglaterra, España, Alemania y Francia. Además, habrá presencia de cafeteros en Argentina, Brasil y México.

Se espera saber si James o Falcao juegan con sus equipos, o los guardan para posibles operaciones de cierre de mercado.



Esta es la agenda de los colombianos más destacados en el exterior, para que sepá contra quién juegan sus equipos, la hora y la liga correspondiente.

Viernes 23 de agosto

Jhon Córdoba (Bundesliga de Alemania)

Colonia vs. Borussia Dortmund

1:30 p.m.



John Lucumí (Liga de Bélgica)

Genk vs. Anderlecht

1:30 p.m.



Yerry Mina (Premier League de Inglaterra)

Aston Villa vs. Everton

2:00 p.m.



Carlos Bacca (Liga de España)

Levante vs. Villarreal

3:00 p.m.



Sábado 24 de agosto

Wílmar Barrios (Premier League de Rusia)

FC Ufa vs. Zenit St. Petersburgo

8:30 a.m.



Carlos Sánchez (Premier League de Inglaterra)

Watford vs. West Ham

9:00 a.m.



Juan Guillermo Cuadrado (Serie A de Italia)

Parma vs. Juventus

11:00 a.m.



James Rodríguez (Liga de España)

Real Madrid vs. Valladolid

12:00 M.



Mateus Uribe y Luis Díaz (Liga de Portugal)

Benfica vs Porto

1:00 p.m.



David Ospina (Serie A de Italia)

Fiorentina vs. Napoli

1:45 p.m.



William Tesillo (Liga MX de México)

Querétaro vs. León

5:00 p.m.



Andrés Roa (Superliga de Argentina)

Independiente vs. Colón

6:00 p.m.



Edwin Cardona y Camilo Vargas (Liga MX de México)

Pachuca vs. Atlas

7:00 p.m.



Roger Martínez, Nicolás Benedetti y Andrés Ibargüen (Liga MX de México)

Tigres vs. América

9:00 p.m.



Domingo 25 de agosto

Alfredo Morelos (Premiership de Escocia)

St. Mirren vs. Rangers

6:15 a.m.



Falcao García (Ligue 1 de Francia)

Mónaco vs. Nimes

8:00 a.m.



Bernardo Espinosa (Liga de España)

Alavés vs. Espanyol

10::00 a.m.



Dávinson Sánchez (Premier League de Inglaterra)

Tottenham Hotspur vs. Newcastle United

10:30 a.m.



Santiago Arias (Liga de España)

Leganés vs. Atlético de Madrid

12:00 M.



Duván Zapata y Luis Fernando Muriel (Serie A de Italia)

SPAL vs. Atalanta

1:45 p.m.



Jeison Murillo (Serie A de Italia)

Sampdoria vs. Lazio

1:45 p.m.



Rafael Santos Borré (Superliga de Argentina)

River Plate vs. Talleres

3:45 p.m.



Gustavo Cuéllar (Liga de Brasil)

Ceará vs. Flamengo

5:00 p.m.



Frank Fabra, Jorge Campuzano y Sebastián Villa (Superliga de Argentina)

Banfield vs. Boca Juniors

6:00 p.m.