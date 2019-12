Así se moverán los jugadores de la ‘tricolor’ en las ligas del mundo

Los jugadores de mayor recorrido en la Selección de Colombia esperan tener minutos para mantenerse en forma futbolística y así no meterse en la lista de las dudas para el seleccionador nacional, Carlos Queiroz. James Rodríguez y Duván Zapata siguen lesionados, mientras que David Ospina entró en la convocatoria del nuevo técnico Genaro Gatusso con la ilusión de tener más minutos.

A continuación presentamos la agenda completa con la actividad de los colombianos basados en la más reciente convocatoria de Queiroz, e incluyendo a Falcao García, quien comienza a retomar actividad luego de su para por lesión.



David Ospina | Napoli (ITA)

Napoli vs. Parma – sábado 12 p.m. Liga de Italia



Stefan Medina | Monterrey (MEX)

Monterrey vs. Al Saad – sábado 12:30 p.m. Mundial de Clubes de la Fifa, en Catar



Santiago Arias | Atl. Madrid (ESP)

Atlético de Madrid vs. Osasuna – sábado 3 p.m. Liga de España



Dávinson Sánchez | Tottenham (ING)

Wolverhampton vs. Tottenham – domingo 9:00 a.m. Liga Premier de Inglaterra



Yerry Mina | Everton FC (ING)

Manchester United vs. Everton – domingo 9:00 a.m. Liga Premier de Inglaterra



Jhon Lucumí | Genk (BEL)

Genk vs. Waasland-Beveren – sábado 2:30 p.m. Liga de Bélgica



Juan Cuadrado | Juventus (ITA)

Juventus vs. Udinese – domingo 9:00 a.m. Liga de Italia



Jéfferson Lerma | Bournemouth (ENG)

Chelsea vs. Bournemouth – sábado 10 a.m. Liga Premier de Inglaterra



Steven Alzate | Brighton (ING)

Crystal Palace vs. Brighton Hove & Albion – lunes 2:45 p.m. Liga Premier de Inglaterra



Mateus Uribe y Luis Díaz | FC Porto (POR)

Porto vs. Tondela – lunes 3:15 p.m. Liga de Portugal



Luis Muriel | Atalanta (ITA)

Bologna vs. Atalanta – domingo 9:00 a.m. – Liga de Italia



Alfredo Morelos | Rangers (ESC)

No tendrá partido este fin de semana. Volverá a la acción el próximo viernes 20 de diciembre vs. Hibernian como visitante.



Falcao García | Galatasaray (TUR)

Galatasaray vs. Ankaragucu – sábado 12 p.m. Superliga Turca