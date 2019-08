Así se mueven en el mercado los clubes que serían destino para James

El mercado no solo está atento al futuro de James. Cientos de negocios se mueven actualmente, en el último mes del mercado de verano en Europa.

Muchos de ellos involucran, eso sí, a clubes que podrían ser destino para el colombiano, a saber Real Madrid, Napoli y Atlético de Madrid.



El equipo 'merengue', por ejemplo, parece seguir dando pasos hacia la salida del zurdo, pues estaría indagando en Holanda por otra de las joyas del sorprendente Ajax.



Se trata del mediocampista Donny van de Beek, el compañero de fórmula de De Jong (hoy en Barcelona) y quien a sus 22 años estaría encantado ponerse la camiseta blanca. Según el diario Marca, es el plan B por si no llega a concretarse el fichaje de Paul Pogba, por quien Manchester United pide, al menos, 180 millones de euros.



El joven holandés costaría, según el medio, unos 60 millones de euros -menos de la mitad que el campeón mundial francés y sería más rentable pues garantizaría renovación en la plantilla y sería una alternativa concreta para Luka Modric (33), de gris pretemporada. En la dirección deportiva, según se dice, cree que puede funcionar mejor que Pogba, a quien no verían como la gran solución, por no mencionar su costosa ficha...



Van de Beek llega con 17 goles y 10 asistencias en la última temporada. Al menos da qué pensar...



Indirectamente, Van de Beek sería una pieza más en la larga fila de James Rodríguez para quedarse en Real Madrid, pues una de sus posiciones hipotéticas en el equipo de Zidane sería en el medio campo.







Y así como en Real Madrid barajan nuevas contrataciones y no parecen mirar a James excepto para hacer caja, en Napoles, que teóricamente aun lo espera, acomodan también sus fichas si es que el fichaje finalmente no se cristaliza.



Informaciones de la prensa italiana sugieren que el equipo de Carlo Ancelotti trabaja intensamente para confirmar el fichaje de Mauro icardi, el hombre para apuntalar el ataque. Aunque se habla de un jugador de alrededor de 100 millones de euros, De Laurentiis y los suyos ya habrían contactado a su esposa y agente, Wanda Nara, y le habrían asegurado un manejo casi total de los derechos de imagen del atacante -que no son poco-, además de garantizarle una lujosa vivienda en el paradisíaco distrito de Posillipo, cuyas fotos ya estarían en poder de la familia.



Icardi, descartado por el Inter de Milán y sin rumbo fijo a esta altura del mercado, estaría considerando con mucha seriedad la oferta, que podría complicar el fichaje de James, pues Real Madrid no parece estar dispuesto a aceptar nada que no sea dinero en efectivo.





De esta manera, solo Atlético de Madrid, que ya habría puesto 50 millones de euros sobre la mesa por James Rodríguez, estaría dando señales de darle prioridad al colombiano para cerrar definitivamente la plantilla. Algunos en redes sociales se atreven a afirmar que ya hay acuerdo total y que el zurdo podría ser anunciado en el momento que se confirme la salida de Ángel Correa.