Díaz sigue sumando minutos en Porto: así fue su segunda presentación

Luis Díaz jugó su segundo partido con el Porto en la pretemporada y en esta oportunidad jugó 35 minutos. Contra el Betis, el guajiro entró en el inicio del segundo tiempo y estuvo hasta el minuto 80.



Este es el segundo partido de Luis Díaz en Porto en esta pretemporada y poco a poco sigue acoplándose a su nuevo equipo.



Al final de este encuentro, el colombiano habló con la prensa del club y expresó sus sensaciones en esta etapa.



“Me han acogido muy buen las personas con las que he compartido. Cada día he venido mejorando. Es de irse acoplando al equipo y estoy preparado para aportarle al equipo”, dijo el futbolista.



También le preguntaron sobre si se han cumplido sus expectativas teniendo como referencia los consejos de James y Falcao: “Lo que ellos me dijeron es cierto. Este es un club grande y me dijeron que iba a crecer como futbolista y persona y eso ha sido así”.