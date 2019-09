Triste decisión en caso Jhon Viáfara: autorizan  extradición a EE. UU.

La Corte Suprema de Justicia ha decidido autorizar la extradición a Estados Unidos del exfutbolista Jhon Viáfara, quien fue acusado en una investigación por narcotráfico en Estados Unidos.

La radical decisión se tomó este viernes y es un paso más en la definición de la situación judicial de Viáfara, quien fue parte de la Selección Colombia, campeón de Copa Libertadores con Once Caldas y jugador importante de América, Pasto, la Equidad, Junior, Pereira, Medellín y Águilas Doradas en el país y de Portsmouth (ING), Southampton (ING) y Real Sociedad (ESP).



En su decisión la Corte habla de dos posibilidades que preocupan al entorno del exjugador: le pide al Gobierno nacional que vele porque no sea sometido a la pena de muerte y que no sea juzgado por delitos distintos a los ya mencionados por la Corte del Distrito de Texas, que lo solicitó en extradición.



Viáfara fue detenido en el marco de una investigación en varios países, que comenzó con la incautación de 2.500 kilos de cocaína en aguas internacionales, y que llevó a la captura de cerca de 20 personas. Según el diario El Tiempo, los involucrados, en busca de beneficios judiciales, mencionaron a Viáfara entre los responsables del envío de los millonarios cargamentos.



"Soy inocente” afirmó el acusado en el momento de su detención en Jamundí (Valle), en marzo pasado, declaración que confirmó su padre días después: "Mi hijo me dice que él tiene sus cuentas claras y por eso no teme a nada. Quiere ir a Estados Unidos para aclarar todo este malentendido", señaló Eliécer Viáfara.



En cuanto el presidente Iván Duque vuelva al país y firme la extradición, Viáfara, de 40 años, tendrá que comenzar su defensa en una Corte de Estados Unidos.