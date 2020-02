Día gris de James: primer cambio y otro tren perdido en Real Madrid

Real Madrid está eliminado de la Copa del Rey y en la lista de responsables aparece el nombre de un colombiano.

James Rodríguez sumó otro partido sin pesar, sin mucho aporte, en un rol confuso en el medio campo que le costó desde siempre y que al final le cobraron con la sustitución.



Y fue una decepción por que Mucho más participativo se veía James en esta nueva ocasión que le daba Zinedine Zidane, mostrándose y pidiendo la pelota en los primeros minutos ante su afición. Era tal su compromiso que a los 18 minutos ya recibía una tarjeta amarilla por el ímpetu en el sacrificio de la marca.



A los 19 le cometieron una falta un poco hacia la derecha pero a su mágica zurda le faltaba un poquito de dirección y se iba por arriba el remate.



Pero los minutos pasaron y su sector, sobre la derecha de Federico Valverde en la primera línea de volantes, fue una invitación constante para que Real Sociedad pasara al ataque, encontrara caminos hacia los laterales e hiciera daño.



James no apoyó al uruguayo y a Kroos en la marca pero tampoco fue el socio que necesitaban Benzema y Vinicius Jr. Falló de cara a gol porque no explotó su media distancia (de hecho el uruguayo lo intentó dos veces con claridad) y pasó en blanco en asistencias. Su saldo se tiñó de rojo.





Esta vez Zidane ni siquiera esperó a que saliera al campo para el complemento pues lo sustituyó por Modric. Tenía tarjeta amarilla y no aportaba... era un cambio cantado.



James salió del campo cuando su equipo perdía 0-1 y el marcador final fue un 3-4, que fue más de corazón que de orden. Todo el Madrid sufrió la ausencia de Casemiro en el medio campo pero eso le abrió al colombiano una puertita... que no pudo o no supo utilizar.



La eliminación de la Copa del Rey es un duro golpe pues parecía que ese era el torneo en el que tendría mayor protagonismo. James ha perdido un nuevo tren y esa es una realidad inocultable. Parece que tiene la intención, parece que sí quiere corresponder a su talento, pero físicamente se funde muy pronto. ¿Pasará un nuevo tren para él? Esa es la gran duda...