¿Un Suárez por otro? Dicen que FC Barcelona se fijaría en 9 colombiano

La preocupación es la nota predominante en FC Barcelona, que tras la eliminación de la Copa del Rey, a manos del Athletic, se llena de razones para buscar un reemplazo de Luis Suárez cuanto antes.

Los problemas de definición del equipo, a pesar de Messi, Griezmann y el inspirado Ansu Fati, no se resuelven sin un delantero de área como el lesionado Luis Suárez, quien apura su recuperación pero aun tiene varias semanas de trabajo por delante.



La opción de un fichaje aunque ya esté cerrado el mercado de invierno depende de la respuesta de la Federación Española, que ya recibió la solicitud del conjunto catalán de permitirle una llegada más, teniendo en cuenta la lesión de Ousmane Dembélé, que se reportó tras el cierre de la la última ventana y quien será baja al menos cinco meses. Apelando al reglamento, podría aceptarse su pedido.



Esa situación pone al club frente a la opción de contratar a un delantero con gol de emergencia y en el radar, según el programa El larguero de la cadena SER de España, estaría un colombiano.



Según el periodista Santi Ovalle se trata de Luis Suárez, homónimo del uruguayo y quien lucha con Zaragoza en segunda división para volver a la primera categoría.



Se trata de un atacante joven, de 22 años, y con un respetable registro de 14 goles en 24 partidos.

🎙️🚨 Lo cuenta @SantiOvalle | El Barcelona sondea un nuevo nombre: LUIS SUÁREZ, del Zaragoza



👉 Su entorno confirma que han contactado con él



👉 La operación es complicada ya que está CEDIDO en el Zaragoza por el Watford pic.twitter.com/F5KMryR6FV — El Larguero (@ellarguero) February 7, 2020

El delantero samario tiene nacionalidad española, lo que le permitiría llegar sin ocupar plaza de extranjero.



Hay que decir, sin embargo, que no es el único candidato y que, según medios como el diario Sport de Barcelona, antes que él están sobre la mesa los nombres de Willian José (Real Sociedad), Lucas Pérez (Alavés) y Loren (Betis).



El propio DT Quique Setién acepta que se requiere un goleador urgente: "Si es posible, queremos que sea un jugador todo lo versátil que pueda darse. No es fácil. Ahora mismo el mercado está como está. Es verdad que primero nos tienen que autorizar para que esto pueda pasar. Tenemos unos cuantos nombres. Luego hay otros condicionantes a valorar y tener en cuenta. En muchos casos no depende de mí, sino de las circunstancias. Es obvio que necesitamos alguien y seguramente nos ayudará”, dijo.



¿Será un Luis Suárez por otro Luis Suárez? La Federación Española decide si hay posibilidad de fichar y luego todo es posible en medio de la crisis del Barcelona.