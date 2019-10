Alentadoras palabras de Gallardo sobre Quintero y el once contra Boca

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, anunció este lunes que el Millonario jugará el martes ante Boca Juniors en la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores con la misma alineación titular que se impuso por 2-0 en el partido de ida que se jugó en el Monumental.

Franco Armani, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Milton Casco, Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Exequiel Palacios, Nicolás de la Cruz, Matías Suárez y Rafael Borré conformarán el once inicial de River Plate.

"A veces no tengo la necesidad de esperar hasta último momento y esta es una de ellas. No porque no tenga que ocultar nada sino porque estoy convencido y tengo la seguridad de que los jugadores que van a salir al campo son los que mejor están y van a responder en un partido clave", afirmó Gallardo en rueda de prensa.

"Además, tengo un banco muy fuerte y eso me da seguridad de que si debo hacer una modificación tengo las variantes para hacerla", añadió. 'El Muñeco' dijo que están "enfocados" y "con mucho entusiasmo" porque quieren "lograr la clasificación".

Sobre Quintero

Juan Fernando Quintero ha vuelto de su lesión y ha demostrado que su pierna zurda sigue siendo un misil que le puede servir mucho a River Plate en este momento clave. El entrenador no dijo si lo pondrá jugar contra Boca Juniors, aunque expresó que todo dependerá del trámite del encuentro.

"Quintero está bien, técnicamente está intacto y con muchas ganas. Ustedes lo vieron en los partidos, en los pocos minutos demostró que está bien. Después hay que ver los momentos favorables del partido para un jugador de sus características", explicó.