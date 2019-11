El desahogo de Borja: 'Necesitaba volver a sentir que soy importante'

Miguel Borja encontró su refugio en el gol. Después de mucho tiempo rezagado en Palmeiras, ha vuelto a sonreír, aunque solo sea para su satisfacción personal y no necesariamente para cambiar su suerte en el club.

El delantero viene de marcar el gol en el empate 1-1 de Palmeiras contra Bahía por la Serie A y su felicidad es total: "Estoy trabajando, no sé qué pasa en la pizarra del técnico, pero sé de mis condiciones. El Palmeiras es muy bueno. Si piensan que tengo que irme, me iré sin ningún problema”, dijo en declaraciones recogidas por ‘GloboEsporte’.



"Necesitaba volver a jugar, sentir que soy importante y quiero agradecer a mis compañeros de equipo, que me apoyan y me ayudan a marcar goles. Hablé con Mano, él me dice que el estilo de juego de Palmeiras no ayuda mucho a mi estilo. Estoy trabajando para tratar de mejorar, para encajar un poco más en el juego”, añadió.



Sin embargo, un poco resignado ya, habló claro sobre su posible salida del elenco ‘verdao’: “Estos tres años en Palmeiras me ayudaron a desarrollar mi juego, jugar más fuera del área. Aquí en Palmeiras, me siento más completo. Pero si piensan que tengo que irme, lo haré sin ningún problema, pero sé que me iré mejor que cuando llegué”.