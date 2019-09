El cambio de esquema que planea Zidane y que pone en peligro a James

La situación de Real Madrid es tan convulsionada como hace un par de meses, cuando parecía que solo un cambio de entrenador, concretamente un regreso a Zinedine Zidane, era la solución a un mar de problemas.

Que la plantilla es desequilibrada, que los fichajes dejaron despoblado el medio campo y generaron un superávit de extremos, que la defensa sigue sin tener recambios de importancia, todo es una realidad con la que ya debe convivir el equipo en la temporada. El problema ahora es cómo rearmar el grupo para el duelo de este domingo contra Sevilla, pues la urgencia es levantarse con autoridad de la goleada 3-0 sufrida en el gris debut en Champions League contra PSG.



En ese punto está el DT, quien tiene como novedades los regresos de Isco, Valverde y, muy seguramente, Luka Modric, y que Sergio Ramos recupera su titularidad pues la sanción no aplica en LaLiga. Con ellos se barajan dos módulos, en los que no parece muy claro el rol de James Rodríguez, uno de los mejores hombres del equipo en la cancha en sus tres presentaciones.



Lo claro es que el módulo 4-2-3-1, con un medio campo que fue superado por el mal momento de Kroos y se complicó por la nulidad del trabajo defensivo de Hazard y la dificultad natural de James para multiplicarse en marca, no se repetirá.



Según informa el diario AS de España, la opción que se plante Zidane es volver a un esquema de 4-4-2, porque recupera que dio resultado contra Villarreal (2-2), con Ramos en la retaguardia por Militao y en la medular Casemiro y Kroos de base, con Lucas Vázquez en la derecha y la duda entre Bale, James y Vinicius. Arriba estarían Hazard y Benzema, libres de tareas de sacrificio.







Encontrar equilibrio en el campo es perentorio, ya que es el Madrid un equipo muy vulnerable cuando lo atacan, como lo muestran los 9 goles encajados en la temporada (uno contra Celta, uno contra Valladolid, dos contra Villarreal, dos contra Levante y tres contra PSG). Es una media de 1,8 goles en contra por partido, demasiado para un equipo de los galones del 'merengue'.



¿Qué hará Zidane? El tiempo mostrará si quiere prescindir de un talento como el de James para recuperar presencia en el medio o si habrá otro sacrificado en favor del zurdo colombiano.