El primer gol de Jorman en Boca y unas declaraciones explosivas

Boca Juniors no para de ganar, los dirigidos por Miguel Ángel Russo jugaron el primer partido de la Copa de la Superliga Argentina frente a Godoy Cruz en el Estadio de las Malvinas, con un resultado de 4-1 a favor de los ‘xeneizes'. Jorman Campuzano sentenciaría el marcador marcando el cuarto gol del partido.

#CopaSuperliga | ¡La frutilla del postre! Campuzano conectó el centro pasado y metió un gran cabezazo para el 4 a 1 definitivo de Boca sobre Godoy Cruz.#GodoyCruz 🆚 #Boca pic.twitter.com/PhAYp13pVL — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) March 15, 2020

Este es el primer gol que marca el mediocampista colombiano con la camiseta de Boca Juniors. Campuzano, quien había entrado minutos antes al terreno de juego, marcaría el último gol del encuentro, después de un centro de Emmanuel Más, al que Campuzano llegaría realizando un muy buen salto, ganándole la espalda al defensa para que de cabeza anote el cuarto gol que afirmaría el triunfo de Boca en las Malvinas.

El colombiano también se refirió a la situación por la que pasa actualmente con el coronavirus. Al preguntarle por el tema, el futbolista respondió: "Son enfermedades, creo que en este mundo se mueren más personas de hambre, que están en la calle, por la violencia, que de un virus. De verdad que ahora nosotros estamos a voluntad de lo que decida la AFA, el fútbol está parado en todo el mundo y nosotros hacemos nuestro trabajo". Con estás declaraciones a la prensa, Jorman dio su punto de vista sobre el manejo que se le está dando al covid-19 a nivel mundial, dejando ver que está dispuesto a jugar si la AFA así lo decide. Además, el jugador manifestó estar muy contento por haber anotado su primer gol con Boca, hecho que ratifica su buen presente y aumenta el cariño que le tiene la hinchada ‘xeneize'.

🎥 Las palabras de Jorman Campuzano respecto a actual situación del coronavirus. ¡Hace todo bien este hombre! 🇨🇴✨pic.twitter.com/2wy9NA3dNa — Pasión Bostera (@PasionBosteraof) March 15, 2020

El buen momento que vive el volante oriundo del departamento del Cesár se lo debe en gran parte al técnico Russo, quien decidió apostar por los colombianos (Frank Fabra, Sebastián Villa y Jorman Campuzano) desde su llegada al plantel, incluyéndolos en el once titular en la mayoría de los partidos.



Con este partido, Boca sigue invicto desde la llegada de Miguel Ángel Russo, el actual técnico ‘xeneize' no conoce la derrota y frente a Godoy Cruz ratificó su buen momento en el inicio de la Copa. En el partido, además del gol de Campuzano, ingresó Sebastián Villa en el segundo tiempo y a Frank Fabra se le dio descanso, razón por la que no fue convocado.