Cardona vuelve al limbo: no sabe dónde jugará y se aleja de Selección

El futuro de Edwin Cardona está sembrado de incógnitas: lleva varios años sin consolidarse en ningún club a pesar de haber perdido oportunidades y ha dejado de contar incluso en la Selección Colombia, donde era un inamovible.

Cardona tiene contrato hasta finales de 2020 con Monterrey y está obligado a volver, a pesar de que allí lo espera el mismo técnico, Antonio Mohamed, que no le dio oportunidad en 2015.



En Pachuca, donde no le fue mal, no seguirá porque su préstamos no tenía opción de compra y al final el tiempo le corre en contra, si quiere recuperar la eterna ilusión de estar con Selección Colombia en la Copa América en el país y en el inicio de la Eliminatoria a Catar 2022.



Hoy, el jugador ha dejado de entrenar con su último equipo, con el que jugó 38 partidos y marcó 10 goles. Su futuro, evidentemente, es muy incierto.



"Mi Fé es lo que Mantiene Vivos mis sueños... Nunca dejes de creer ! LO MEJOR ESTA POR VENIR", ha dicho él en su último mensaje en sus redes sociales, sin dar pistas sobre lo que vendrá en su carrera.





Cardona volverá a Monterrey pero una vez allí no tiene nada garantizado. Con Mohamed, a pesar de que en teoría nunca hubo problemas entre ellos, tampoco tuvo opciones de jugar y eso precipitó una salida a Boca Juniors que ilusionó al jugador con disputar el Mundial de Rusia, lo que finalmente no ocurrió pues no estuvo entre los convocados de José Pékerman.



“Es un bebote, como digo yo, le gusta que estén encima de él y aparte repercute mucho cuando él hace goles, es un chico emocional", decía el DT argentino del colombiano en TyC Sports. "Necesitaba otro tipo de jugadores, tengo jugadores que ganan partidos y Edwin necesitaba una oportunidad de cambio para poder llegar al Mundial y ahí va a tener más minutos”, explicó en esa ocasión sobre su decisión de abrirle la puerta de salida en Monterrey.



¿Habrá cambiado esa postura en los últimos cuatro años? Por el bien de Cardona, ojalá que sí.