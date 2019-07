Ancelotti no renuncia por James aunque haya más equipos interesados

James Rodríguez sigue en el limbo a la espera de definir su futuro. Sin embargo, Carlo Ancelotti habló sobre el presente del '10' y confirmó que el club italiano sigue negociando con el cafetero.



Además, también confirmó que aunque el Atlético de Madrid lo busca, seguirán detrás del colombiano para la próxima temporada.

"¿Al Atlético?, no me molestaría. Pero las negociaciones con nosotros (Napoli) no han teminado. No creo que sea del Atlético, el trato sigue abierto", le dijo a 'TV Luna'.



Por otro lado, habló de su relación personal con el futbolista cafetero, que podría ir al cuadro italiano en la próxima temporada.



"Estoy muy apegado a él porque lo hizo muy bien conmigo. Lo respeto mucho y ciertamente con él mejoramos el equipo, pero también hay otros perfiles que estamos evaluando con la empresa . Lo quería en el Bayern, pero desafortunadamente me fui después de 2 meses. El año pasado tuvo más dificultades porque el ambiente no era fácil para él. No necesita levantarse, es un gran jugador. Estamos trabajando en eso", finalizó.