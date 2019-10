Ausencias y objetivos: el panorama de los colombianos en Champions

Empieza una nueva jornada en la Champions League y desde este martes de juega la fecha 3 del torneo, que ya empieza a dejar claras señales de posibles clasificados y decepciones.



Varios colombianos tendrían participación, pero otros serán una importante ausencia para sus equipos en esta nueva jornada.

Colombianos y retos en Champions:

Real Madrid vs. Galatasaray: James Rodríguez podría tener minutos y necesita urgentemente ayudar a su equipo a una victoria, por lo que podría aprovechar las lesiones de sus compañeros para brillar con Zidane. Falcao, por su parte, sigue lesionado con un problema en su tendón de aquiles y no estará para el compromiso.



Brujas vs. PSG: Brujas tiene dos puntos y necesita seguir sumando para soñar así sea con la Europa League. Eder Álvarez Balanta podría ser titular y ya ha jugado; pues estuvo contra Real Madrid.



Tottenham vs. Estrella Roja: Dávinson Sánchez ha jugado como lateral y sigue perdiendo terreno en el club de Londres, que pasa por un mal momento. El colombiano, por su parte, podría estar.



Atlético de Madrid vs. Bayer Leverkusen: Santiago Arias no ha jugado frecuentemente, pero está convocado en la lista y podría tener minutos en la Champions.



Juventus vs. Lokomotiv: Cuadrado se ha mantenido como titular y lateral del club, seguramente jugaría este partido.



Leipzig vs. Zenit: Wílmar Barrios es el bastión del mediocampo y estará en este juego para ayudar a otra victoria de su club.



Napoli vs. Salzburgo: David Ospina está convocado, pero no ha tenido minutos y no jugaría este partido en la Champions League.



Manchester City vs. Atalanta: Luis Muriel comandará el ataque y busca una victoria para no quedar cerca de la eliminación. Duván Zapata, por su parte, sigue lesionado y se perderá este partido.



Genk vs. Liverpool: Carlos Cuesta y Jhon Lucumí enfrentan un durísimo partido que los podría dejar cerca de la eliminación.